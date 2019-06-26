شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري وولي العهد يشهدان توقيع مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين الحكومتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (سول)

شهد الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء) في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية ، وجمهورية كوريا.

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع، أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.