شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بمبنى تجاري وسط ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع)

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في مبنى تجاري وسط ينبع، وتم إخلاء ثلاث أسر تتكون من 8 أشخاص، وتمت معالجة 6 حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر ونقل حالتين لأم وطفلتها من الجنسية الهندية لتلقي العلاج بعد إصابتهما باختناق بسبب الدخان.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني عن ورود بلاغ عند الساعة 14:34 اليوم (الأربعاء) عن حادثة حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء.

وأضاف: تبين عند الوصول اندلاع حريق في مبنى سكني تجاري مكون من 4 أدوار مكسي بالواح «الكلادنغ»، حيث لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى، وتمت مباشرة أعمال الإنقاذ لإخراج المحتجزين داخل المبنى وعددهم 3 أسر تتكون من 8 أشخاص، وتمت معالجة 6 حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر، ونقل حالتين لأم وطفلتها من الجنسية الهندية أصيبتا باختناق بسبب الدخان، إلى مستشفى ينبع العام، بواسطة الهلال الأحمر، وحالتهما مستقرة، وتمت مكافحة الحريق من الداخل وكذلك من الخارج عن طريق سيارة السلالم، ومنع انتشاره والسيطرة عليه، وجرى تسليم الحادثة لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.