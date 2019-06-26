نائب أمير مكة يفتتح معرض المشاعر 1 لتجويد خدمات الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، معرض المشاعر (1) الذي تنظمه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بمقر مخيمها الرئيس بمشعر منى أمس، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، بهدف تحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة في المشاعر، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في المعرض، على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها المؤسسة، للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي في مختلف المجالات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرضت الشركات المشاركة في المعرض عددا من الأفكار التطويرية، منها المخيمات الذكية، والكبسولة الفندقية، والأسرة والمخيمات ذات الدورين.

وأكد وزير الحج أن المعرض سيسهم في تحسين بيئة السكن في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال عرض أحدث المنتجات والمستلزمات المتطورة في هذا المجال.

ونوه إلى أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ خططها التشغيلية التي جرى إعدادها بدقة وعناية لخدمة مليوني حاج، ستبدأ طلائع قدومهم في الأول من ذي القعدة المقبل، مشددا على أهمية الإشراف والمتابعة الميدانية لكل الخدمات المقدمة للحجاج، والتأكد من توفرها بمستوى يليق بهم بدءا من استقبالهم وإسكانهم وتلبية احتياجاتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة وتفويجهم وتصعيدهم ونفرتهم من وإلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين.

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وشهد نائب أمير المنطقة توقيع عدد من مذكرات التعاون، إذ وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المهتمة بتوفير خدمات الإعاشة والتنمية المستدامة لقطاع الحج في المشاعر المقدسة، وذلك لتعزيز مجالات التعاون فيما بينهم بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة، وتطوير خدمات ضيوف الرحمن، أولها مع الخطوط السعودية للتموين.

أهداف مذكرات التفاهم:

- تأمين الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر

- تنفيذ استراتيجية الحج الأخضر

- تشجيع ثقافة التدوير وتطوير إدارتها في مكة

- تأهيل المطوفين المعنيين بخدمات الإعاشة