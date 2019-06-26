إطلاق شركة قابضة للمجمعات الصحية بالمملكة قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أمس عن قرب إطلاق شركة قابضة تضم 5 شركات تغطي كل التجمعات الصحية المختلفة على مستوى المملكة، والتي بدأت في المنطقة الشرقية بثلاثة تجمعات.

وأعلن تفاصيل مبادرة «اكتمل» للمرافق الصحية، الرامية لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين من مراكز الرعاية الصحية، والتي انطلقت من محافظة الخبر، لتشمل بلدات ومحافظات المنطقة الشرقية كافة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للتجمع الصحي محمد مقيبل أن الهدف من المبادرة رفع مستوى الرعاية الصحية عبر التحول المؤسسي للرعاية الصحية، معربا عن أمله في شراكة أكبر مع القطاع الخاص لرفع مستوى الجودة في الخدمات.

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وأشار خلال لقاء تعريفي بالمبادرة التي تعنى ببناء المراكز الصحية المتكاملة بغرفة الشرقية، إلى أن التجمع يسعى بحلول 2020 إلى بناء وتشغيل 146 مركزا صحيا، و23 مستشفى، إذ يوجد في المنطقة 15 مستشفى، وخمسة مجمعات صحية جرى الانتهاء من أحدها في محافظة الأحساء، وشارف مجمع آخر في محافظة حفر الباطن على الانتهاء، موضحا أن هذه المراكز والمجمعات في حال الانتهاء منها سوف تقدم خدمة لخمسة ملايين مستفيد، على نطاق جغرافي مساحته 500 كلم.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة قادة التغيير مريم العجمي إن تحديات عدة واجهت المبادرة، أبرزها توفر الأراضي اللازمة للمراكز والمجمعات، لافتة إلى وجود 21 قطعة أرض جاهزة لإقامة مشاريع صحية عليها في محافظة الخبر.

ونوهت إلى إمكانية دخول القطاع الخاص لتقديم أراض لإقامة المشاريع عليها، وأن التجمع يقدم التشغيل والرقابة على المواصفات، وتوفير الكوادر البشرية.

وذكرت أن المبادرة تستهدف إحلال مراكز بديلة عن تلك المستأجرة أو التي تعاني من نواقص تحول دون مستوى جودة الخدمة، مستبعدة فتح حسابات بنكية لتجميع الأموال، حيث ستتاح الفرصة للمتبرع لتنفيذ أي مشروع سواء بالبناء فقط أو بالبناء والتجهيز.

عن مبادرة اكتمل: