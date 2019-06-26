إنجاز 52% من الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ميدانيا أمس على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عن ما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة للعام الحالي. كما اطلع خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة.
صيانة الكعبة شملت:
- تغيير رخام السطح
- معالجة العناصر الخشبية الداخلية
- صيانة الأبواب باستخدام أحدث التقنيات
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