تغريم شركة باعت 50 ألف قطعة أثرية مزيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت المحكمة الاتحادية الأسترالية شركة باعت 50 ألف قطعة فنية مزيفة مصنوعة في إندونيسيا على أنها أصلية وغرمتها (6ر1 مليون دولار أمريكي)، في حكم قضائي تاريخي.
وخلصت المحكمة إلى إدانة الشركة التي لم تعد قائمة حاليا بانتهاك قانون المستهلك، وعمل تقديم زائف أو مضلل للعملاء بشأن منتجاتها في أكتوبر 2018.
وقالت القاضية ميليسا بيري إن الغرامة تهدف إلى ردع المشغلين الآخرين عن تقويض صناعة فنون السكان الأصليين الحقيقية، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC).
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