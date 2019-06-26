الروبوتات تلغي 20 مليون وظيفة صناعية في 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت شركة «أوكسفورد إكونوميكس» للأبحاث أن الروبوتات ستقوم بمهام 20 مليون وظيفة في المجال الصناعي بحلول 2030.

وأضافت الشركة في بحث جديد أنه بينما يعمل التحول في الاعتماد على الآلات على رفع مستوى الاقتصادات بشكل عام، فإنه يؤدي في الوقت نفسه إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف في صناعات ودول معينة، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج.

وتابعت أن العمال الأكثر تهديدا جراء ذلك هم غالبا في مناطق ريفية ويؤدون أعمالا تقليدية.