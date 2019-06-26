53 مليون شخص في العالم يتعاطون مواد مخدرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أمس أن نحو 53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56% عن تقديرات سابقة.

وراجع المكتب، ومقره فيينا، أرقامه بشأن أحدث تقاريره السنوية بسبب نتائج الدراسات الاستقصائية الكبيرة التي أجريت في الهند ونيجيريا، وهما من بين أكبر دول العالم.

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وتشمل المواد الأفيونية المنتجات الطبيعية المشتقة من الخشخاش، مثل الهيروين والمواد الأفيونية المركبة التي تعد أصل وباء المخدرات في أمريكا الشمالية.

ولقي أكثر من 47 ألف شخص حتفهم جراء تعاطي جرعات زائدة من الأفيون في الولايات المتحدة خلال 2017، إلى جانب نحو أربعة آلاف شخص في كندا.

وذكر المكتب أيضا أن إنتاج الكوكايين ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 1976 طنا خلال ذلك العام بسبب تزايد زراعة أوراق الكوكا في كولومبيا.