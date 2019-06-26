الشباب يضم هداف الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اتفق نادي الشباب مع المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا على اللعب للفريق الكروي الأول لعقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة، بعد أن تم شراء بطاقته الدولية، والذي جاء بتوصية من المدير الفني الكروي الجديد، الأرجنتيني خورخي الميرون. وينتظر أن يوقع اللاعب عقد انتقاله بالرياض.

وجاء تعاقد الشباب مع المهاجم بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق رسميا نهاية الشهر الجاري بعد أن مثله في الموسم الكروي الماضي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دولار، كان نصيب نادييه السابقين الأرجنتينيين، كولون مليون دولار ونادي تشاكايتا 800 ألف دولار. وجاء اللاعب ثامن هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيشكل جوانكا قوة إلى جانب الكولومبي اسبيريلا مهاجم الفيحاء في الموسم الكروي الماضي، وكذا مهاجم الفريق الحالي سيبا.