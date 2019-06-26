السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين انتقدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت هيكل القيادة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، معتبرة إياه متقادما، ولا يعطي مساحة كافية للمرأة. وطالبت في تصريح لصحيفة «دي تسايت» الألمانية، أن تترأس امراة الاتحاد، وقالت «لن تكن هناك مؤسسة ألمانية أسوأ من الاتحاد في هذا الشأن»، ورأت أن روابط الكرة تعاني من هياكل مستبدة.



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كانت هذه تفاصيل خبر روت تطالب بامرأة لرئاسة الاتحاد الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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