الهيئة تعتمد مجلس إدارة الدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي الدرعية بمنطقة الرياض برئاسة نايف بن فهد العويضة، وعبدالله بن صالح الحواس نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور خالد الحبشان أمينا عاما، وفهد الصقعبي أمينا للصندوق، وخالد العنقري، ووليد العساف، وعبدالرحمن الشايقي، والدكتور أحمد السليم.



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