عمل إرهابي يودي بضابط و6 مجندين مصريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس استشهاد ضابط شرطة وستة مجندين والقضاء على أربعة إرهابيين في مواجهات جرت بعد أن شنت عناصر إرهابية مسلحة هجوما على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وذكر بيان الوزارة أن القوات تصدت للهجوم، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط وستة مجندين والقضاء على أربعة إرهابيين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

وأكدت الوزارة أنه عثر بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة، وأسلحة آلية، وقنابل يدوية، منوهة إلى أنه تجري مطاردة العناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق.