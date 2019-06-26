120 من المافيا في قبضة الشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الشرطة الإيطالية أمس، أنها ألقت القبض على 126 عضوا مشتبها بهم في عصابة مافيا كامورا في مدينة نابولي.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة عدة تشمل الانتماء لعضوية جماعة منظمة وتهريب المخدرات والابتزاز وغسل الأموال.
وأضافت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم في الخارج.
وقالت الشرطة إنها صادرت أصولا من المشتبه بهم بقيمة 130 مليون يورو (148 مليون دولار).
ويشتبه في أن المتهمين ينتمون لثلاث أسر تعمل في مجال الجريمة، وتعد جزءا من ما يطلق عليه «تحالف سكندليانو».
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