الأسبوع الثقافي السعودي ينطلق للمرة الأولى في آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول

انطلقت فعالية الأسبوع الثقافي السعودي تحت عنوان «جسور إلى سول»، في فندق غراند هيلتون سول في سول للمرة الأولى في آسيا، لتعريف الكوريين بثقافة المملكة عبر فعاليات متنوعة مقامة حتى 3 يوليو المقبل.

ووفقا لما ذكره مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (Ithra)، الجهة المنظمة للفعالية، فإن «الأسبوع الثقافي السعودي» هو عبارة عن فعالية ثقافية عتيقة ظلت تقام في أنحاء العالم، من أجل تعريف العالم بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية، سعيا لزيادة التبادل الثقافي مع دول العالم.

Advertisements

وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي من 3 أجنحة تحت عنوان (الورود، الأفلام، الصور والفيديو)، حيث إن جناح الورود مزين بأكمله بالورود التي تعد إحدى الصادرات الرئيسة للمملكة، وفي جناح الأفلام يمكن للزوار مشاهدة 3 أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر، وفي جناح الصور والفيديو تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص. بالإضافة إلى ذلك يقام عدد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر.

كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية، مع عرض للرقص التقليدي السعودي.

ويمكن لزوار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة عدد من الفعاليات مجانا، حيث تفتح الفعالية في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء حتى اليوم الثالث من الشهر المقبل.