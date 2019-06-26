المغامسي لمجلس مسك: التسامح ليس رقة قلب بل وفرة عقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة صالح المغامسي أن التسامح ليس قضية رقة قلب بل قضية وفرة عقل، لافتا إلى أن التسامح ثقافة تبنى من خلال الفرد والمجتمع والقنوات الإعلامية في الناس.

وقال المغامسي خلال مجلس مسك الذي نظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» أمس الأول، إن عصر قيادة المجتمعات بنظام القطيع ولى إلى غير رجعة، وأن الثقافات باتت أحد القضايا المهمة التي يعتبر الناس فيها محورا أساسيا، فإن امتنعوا عن أمر ما لن يستطيع أحد إجبارهم عليه، وإن قبلوه فلن يستطيع أحد منعهم عنه.

وذكر أن عظمى الدول من حيث القوة العسكرية والبشرية، تتصارع من الناحية الثقافية لا بالعسكر، مؤكدا أن التسامح أحد أبرز الصور الثقافية التي أخرجتها الثقافات الإنسانية على مر العصور، مشددا على أن الجميع مؤتمن على دينه ووطنه وأخلاقه، ومن منطلق هذه الأمانة لابد من الانفتاح على الآخر حتى يفتح الآخر أبوابه، وأن الإسلام كان منذ الأزل منفتحا على الديانات والثقافات الأخرى.