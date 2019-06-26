المظالم ينجز 71 ألف دعوى خلال 98 ألف جلسة قضائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنجزت محاكم ديوان المظالم خلال الربع الثالث من العام الحالي 1440، نحو 71.483 دعوى، خلال 98.748 ألف جلسة قضائية، بينما بلغت الدعاوى الواردة للمحاكم خلال الفترة نفسها 36.589 دعوى، جاء ذلك في التقرير الإحصائي لعموم محاكم والمنشور في موقع ديوان المظالم.

وفي جانب الخدمات الالكترونية المساندة سجلت الإحصائية أن عدد زوار نظام «معين» للفترة نفسها بلغ 89.183 مستفيدا.

ويعد صدور التقرير الإحصائي للأعمال القضائية بالديوان، بشكل ربع سنوي مؤشرا رقميا مهما لاعتماده على معايير الكترونية دقيقة، من حيث سلامة المدخلات ومن ثم وضوح وسلامة مخرجاته، وفق آليات عمل الكترونية من شأنها توضيح الصورة العملية لمتخذ القرار، مما يسهم في إيجاد الحلول لتسريع عملية التقاضي، وإنجاز الأعمال القضائية في وقت وجيز من خلال مراعاة ما تبينه تلك المؤشرات، مما يشكل عاملا مساهما في تطوير وتحسين جودة العمل القضائي، وفق ما رسمته الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.