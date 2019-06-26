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المملكة العربية السعودية تعلن منع دخول الوافدين إلى مكة اعتبارا من 29 يونيو

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية بإصدار قرار بمنع دخول الأفراد المقيمين إلى المنطقة في مكة من ضمن إجراءات تقوم باتخاذها الإمارة كل عام للاستعداد بموسم الحج القادم.

حيث أن ذلك القرار جاء وفق ما أعلنت عنه صحيفة عكاظ في المملكة، حيث أن قرار المنع سوف يبدأ اعتبار من يوم 25 شوال الموافق 29 يونيو، وتنتهي في يوم 10 من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس القادم.

ووفق ما ورد في الصحيفة بالسعودية، أن قرار المنع في كل عام يكون على منافذ مكة المكرمة، ويشمل ذلك وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات متعددة، ويدخل أيضا القطار لأول مرة ضمن وسائل نقل الممنوعة للوصول إلى مكة المكرمة.

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