حريق بمبنى سكني وتجاري بينبع

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بوقوع حادث حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع، قبل أن يتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع، وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء. وتبين عند الوصول نشوب حريق في مبنى سكني تجاري يتكون من أربعة طوابق، حيث لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى، وتم إنقاذ المحتجزين من داخل المبنى وعددهم 3 أسر تتكون من 8 أشخاص، فيما تمت معالجة 6 حالات في الموقع من قبل الهلال الأحمر، ونقل حالتين لأم وطفلتها من الجنسية الهندية لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة. وأفاد الجهني أنه تمت مكافحة الحريق من الداخل وعن طريق سيارة السلالم من الخارج لمنع انتشاره وللسيطرة عليه.



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