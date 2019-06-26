أمير الشمالية يطلق جمعية البرمجيات الحاسوبية

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية البرمجيات الحاسوبية علياء رويشد الرويلي، وأعضاء الجمعية. وبحث الأمير فيصل بن خالد خلال الاستقبال أهداف ومجالات عمل الجمعية، مؤكداً أهمية الجمعيات التخصصية وما تقدمه من خدمات لجميع أفراد المجتمع بما يعزز تحقيق مستهدفات المسؤولية المجتمعية في رؤية المملكة 2030 بوصفها أحد عناصر التنمية المستدامة. بعد ذلك، دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الانطلاق الرسمي لجمعية البرمجيات الحاسوبية كأول جمعية متخصصة تهتم بالبرمجة في القطاع غير الربحي. ودعا لتفعيل دور الجمعية النوعي والاهتمام البالغ بنشر ثقافة البرمجة وتوعية الشباب بمزايا وفرص ومخاطر التقنية والبرمجيات والتطبيقات وسبل تأهيلهم ليغتنموا الفرص ويتجنبوا المخاطر، مشدداً على ضرورة الاطلاع على إستراتيجية ومبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم تطبيقها في المنطقة والاستفادة المثلى منها. ولفت النظر إلى ضرورة إيجاد الشراكات مع القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع لأهمية مواكبة الثورة التقنية العالمية في مجال البيانات الضخمة والبلوك شين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم التحول الرقمي لدى مؤسسات المجتمع المدني كافة.



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