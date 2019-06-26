محافظ عنيزة يستعرض تجهيزات مهرجان التمور

استعرض محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم خلال جلسته الأسبوعية الاستعدادات لمهرجان عنيزة للتمور 40، وذلك بحضور رئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد القاضي، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، ورئيس الغرفة التجارية نزار الحركان، وعدد من الشخصيات ذات العلاقة. من جانبه، بين العتيبي أن البلدية بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد لتجهيز الموقع، وإجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع النجاحات التي تحققت الفترة الماضية، وتساعد في عمليات التحميل والتنزيل للتمور. وأشار رئيس الغرفة إلى الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتشغيل المهرجان، وتشكيل اللجان العاملة للحدث الذي سينطلق في الـ14 من شهر ذي الحجة، منوهاً بحرص الغرفة على المحافظة على المكتسبات التي تحققت منها زيادة عدد الدول المصدر إليها تمور عنيزة، بعد أن وصلت لما يقارب لـ26 دولة في النسخة الماضية.



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