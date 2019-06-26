مهلة تعبئة وثيقة الإفصاح لمنسوبي الصحة تنتهي اليوم

النزاهة والشفافية
أبانت الجهني أن «الهدف الأساس الذي يسعى إلى تحقيقه مكتب الإفصاح هو توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وحالات تعارض المصالح في كافة الإدارات التابعة لوزارة الصحة، ويتم هذا بشكل أساسي من خلال تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 عام 1437».
الأسئلة السبعة
1ـ هل لديك أقارب في وزارة الصحة؟
2ـ هل سبق أن اتخذت قرار تعيين أحد أقربائك في وزارة الصحة؟
3ـ هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في ترسية عقد مع وزارة الصحة؟
4ـ هل يوجد لديك أو لأحد أقربائك مصلحة في إصدار تراخيص تابع لوزارة الصحة؟
5ـ هل هناك تعاملات عقارية سواء بيع أو تأجير للوزارة؟
6ـ هل لديك تعاملات تجارية بالوزارة؟
7ـ هل لديك إنتاج فني أو فكري ذو عائد مالي من الوزارة؟
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