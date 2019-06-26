السعودية اليوم / مؤتمر للهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا يختتم أعماله في تونس ويوصي بدعم التعاون الأفريقي



تونس 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

اختتمت في تونس اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا بالتأكيد على ضرورة وضع سياسات غذائية وفلاحية تضمن الانتقال إلى نظام غذائي أفريقي ذاتي مستديم.

وشدد المؤتمر الذي ضم مهندسين وخبراء من أربعين بلدًا أفريقيا على استخدام التقنيات المتطورة لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع استعمال الموارد الطبيعية المتجددة موصيًا بتبادل جهود البحث والتطوير والتنمية بين البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية.

وحث على إنشاء مراصد بيانات مشتركة وتطوير وسائل التحكم الآلي والانترنت والذكاء الصناعي إلى جانب تطوير الخدمات والإرشادات المقدمة لقطاعات الإنتاج، بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية والمناخية الوطنية ودفع القطاعات الفعالة على الأصعدة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد الخبراء المشاركون على تطوير الموارد البشرية في مجال الهندسة وتعزيز القدرات المؤسساتية عبر زيادة عدد المهندسين الأفارقة ،وتكوين المهندسين الاستشاريين في مجال الاتصال على المستوى الإقليمي مع ملاءمة التكوين الهندسي مع تحديات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

// انتهى //

19:21ت م

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