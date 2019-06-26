السعودية اليوم / درجة الحرارة في ألمانيا تتخطى الرقم القياسي المسجل في يونيو 1947



أوفنباخ 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم أن درجة الحرارة في ألمانيا تخطت الرقم القياسي المسجل خلال شهر يونيو 1947م.

وأوضحت الهيئة في مقرها بمدينة أوفنباخ أنه لم يتم مطلقًا من قبل رصد درجات حرارة خلال شهر يونيو تزيد على ما تم رصده اليوم، حيث سجلت درجة الحرارة 6ر38 درجة مئوية في مدينة كوشن بولاية براندنبورج على الحدود الألمانية - البولندية الساعة 50ر14 ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وكانت أقصى درجة حرارة تم تسجيلها لشهر يونيو بلغت 5ر38 في يومي 27 و28 من هذا الشهر في عام 1947 في بلدة بولرتال في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

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19:21ت م

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