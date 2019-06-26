السعودية اليوم / رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو ولي العهد



سيول 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واس

أقام فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير

وقبيل المأدبة، صافح فخامة رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

// انتهى //

19:12ت م

0252



سيول 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واسأقام فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقبيل المأدبة، صافح فخامة رئيس جمهورية كوريا، الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.ثم عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.// انتهى //19:12ت م0252

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