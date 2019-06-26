السعودية اليوم / الرئيس الكوري وسمو ولي العهد يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة وكوريا



سيول 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واس

شهد فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير

فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

حضر مراسم التوقيع، أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.

// انتهى //

19:09ت م

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سيول 23 شوال 1440هـ الموافق 26 يونيو 2019م واسشهد فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية ، وجمهورية كوريا.فقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.حضر مراسم التوقيع، أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، والمرافق لسمو ولي العهد، وكبار مسؤولي الحكومة في جمهورية كوريا.// انتهى //19:09ت م0251

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