

بيروت 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

حذرت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان من تردي الأوضاع الإنسانية وتفاقم الحالة الاقتصادية في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان بعد اجتماعها الدوري في بيروت اليوم أن اللاجئين الفلسطينيين يتعرضون لحالة من الحرمان - الفقر - لا يمكن تحمله، واستعرضت الأوضاع نسبة البطالة والظروف الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ووصفتها بالمأساوية، وأشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى درجة مخيفة.

وتوجهت اللجان بنداء ناشدت مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للاجئين الفلسطينيين.

كما طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية ، الأمين العام للأمم المتحدة بتدخل مباشر لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين وخاصة النازحين من سوريا ، وشددت على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحده الكفيل بإحلال السلام بالمنطقة.

// انتهى //

18:42ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجان الشعبية الفلسطينية تحذر من تردي الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.