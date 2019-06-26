السعودية اليوم / الأونروا تتلقى تعهدات بأكثر من 110 ملايين دولار



الأمم المتحدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أفادت وكالة (الأونروا) أنها تلقت تعهدات بأكثر من 110 ملايين دولار خلال مؤتمر إعلان التعهدات، الذي انعقد أمس في نيويورك، مبينة أن ممثلو الدول والمؤسسات أثنو بالإجماع على دور الوكالة في الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين والتزام موظفيها بدعم التنمية البشرية لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى.

من جانبه أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول في بيان صحفي في نيويورك اليوم عن امتنانه العميق لثقة الدول الأعضاء في عمل الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الوكالة شهدت أمس تعبئة أخرى رائعة وكرمًا كبيرًا لدعم الأونروا وثقة تمثلت في تقديم تعهدات من الأعضاء بأكثر من 110 ملايين دولار.

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18:31ت م

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