السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل ثلاثة إرهابيين ويصادر كمية من الأسلحة والمتفجرات



إسلام آباد 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعتقلت الشرطة الباكستانية ثلاثة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية اليوم, أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، وأن وحدة من قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين من مدينة كوجرانواله بإقليم البنجاب وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول باكستاني عن نجاح أجهزة الأمن في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في منطقة "كوهلو" بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي المحاذي لإيران.

وبين أن الاسلحة والمتفجرات تشتمل على ألغام مضادة للمدرعات وقنابل وعبوات ناسفة وأسلحة وذخيرة، تم تهريبها من قبل عناصر إرهابية لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بإقليم بلوشستان.

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18:18ت م

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