السعودية اليوم / اختتام أعمال مؤتمر منظمة المدن العربية في الأردن



عمّان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت عنوان "تنمية مستدامة.. وشراكة أقوى"، والمجلس التنفيذي للدورة الـ 56 لمنظمة المدن العربية، بمشاركة أمناء العواصم ورؤساء مجالس الحكم المحلي ورؤساء البلديات العربية.

وناقش المؤتمر، مفاهيم وتطبيقات إدارة المعرفة والمعلوماتية في المدن العربية لجعلها رافعة للتنمية، ضمن تطبيقات المدن الذكية وانعكاساتها على ثقافة مجتمعات المدن وقيمها السلوكية.

وتناول المؤتمر في ختام جلساته، مفهوم المدن الذكية وكيفية الوصول إليها وعرض الخبرات العملية والتجارب الناجحة في المدن العالمية، بالإضافة إلى القضاء الإلكتروني والتشريعات في المدن المستدامة الذكية الذي يعد من أهم تطبيقات التطور العلمي وأبرزها في مجال تحقيق العدالة بحيث يتيح للمتقاضين تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور جلسات محاكماتهم من خلال وسائل اتصال إلكترونية.

وأكد المؤتمرون، أن مفهوم المدن الذكية يعني المدينة الرقمية التي تعتمد في خدماتها على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال أنظمة مرور ذكية.

وشدد المؤتمرون على أهمية إقامة وإدامة المرافق الثقافية في المدينة والمحافظة عليها كالمسارح والمكتبات العامة والمراكز الثقافية، وإقامة شراكات حقيقة مع الفعاليات والهيئات الثقافية الأهلية في المدن العربية، وبناء الشبكات الثقافية بين المدن، وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الثقافية الدولية من خلال تطوير العمل الثقافي على شكل شبكات للمدن داخل البلد الواحد.

مما يذكر أن منظمة المدن العربية تتخذ من الكويت مقراً لها، وهي منظمة إقليمية غير حكومية تأسست العام 1967م، وتعنى بشؤون المدن والبلديات وتضم أكثر من 600 مدينة وبلدية عربية.

// انتهى //

17:10ت م

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