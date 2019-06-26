السعودية اليوم / بريطانيا تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين



لندن 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية آندرو موريسون تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية وخدمات التعليم والمواد الغذائية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح في بيان له بموقع وزارة الخارجية البريطانية ان حزمة المساعدات الجديدة تأتي في وقت باتت فيه وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي توفر خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا تواجه صعوبات مالية غير مسبوقة حيث شهد، تدهورًا مريعًا في الوضع الإنساني والاقتصادي بقطاع غزة الفلسطيني.

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16:55ت م

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