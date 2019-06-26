شكرا لقرائتكم شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-26 شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية اليوم تدشين مصفاة S-Oil الكورية، بتكلفة 4.2 مليار دولار. وتُعد S-Oil ثالث أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية، حقّقت الشركة مبيعات بقيمة 5.42 ترليون وون (4.6 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى أرباح تشغيلية بلغت 255 مليار وون في الربع الأول من العام الجاري.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو .. ولي العهد يدشن مصفاة S-Oil ثالث أكبر محطة في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.