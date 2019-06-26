آل عاتي يكشف لـ “المواطن” سر قوة العلاقات السعودية الكورية الجنوبية

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آل عاتي يكشف لـ “متابعات الخليج 365” سر قوة العلاقات السعودية الكورية الجنوبية
متابعات الخليج 365 .حسن عسيري .الرياض
قال الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي لـ “متابعات الخليج 365” إن الزيارة المهمة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية مؤشر قوي على حرص المملكة على إقامة أفضل العلاقات وأمتنها مع القوى الناجحة والمؤثرة سياسيًا واقتصاديًا.
وأضاف أن هذه الزيارة مؤشر على التزام المملكة بتقوية تحالفاتها الاستراتيجية التي أقامتها مع القوى الدولية والإقليمية لافتًا إلى أنه منذ قيام العلاقات السعودية الكورية عام 1962 وهي تشهد نموًا مطردًا في كافة المجالات؛ لأنها قائمة على الندية والاحترام المتبادل، وعلى قواسم مشتركة من المصالح المتبادلة.
وأشار إلى أن الرياض وسيئول ترى كل منهما في الآخر شريكًا صادقًا وموثوقًا يمكن الاعتماد عليه، فالرياض تعلم أن الاقتصاد الكوري يُعتبر الخامس على مستوى العالم، ويملك مقومات القوة والنجاح، وسيئول ترى في السعودية موقعًا جغرافيًا مميزًا بين القارات الثلاث، وهي مصدر قوي وآمن وموثوق به للطاقة على مستوى العالم؛ لذلك قامت بين البلدين شراكة اقتصادية قوية ومهمة تعتبر داعمًا للأمن والرخاء الاقتصادي العالمي لذلك رأينا أنه تم التوقيع على 15 اتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين كما أن تدشين مصفاة النفط S_OIL التي كلفت 4.200 مليار دولار يعد مؤشرًا على مستقبل واسع من التكامل الاقتصادي بين البلدين.
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