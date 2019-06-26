السيطرة على حريق مصنع ثلج مجهول في بحرة

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني في بحرة اليوم الأربعاء، حادث حريق بمصنع مهجور.

‏وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقّت بلاغًا في تمام الساعة ١٣:٠٣ يفيد عن وقوع حريق داخل مصنع وعلى الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة.

Advertisements

وأضاف أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20م في 20م يحتوي على خردة وبعض المخالفات وتمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع ولم تسجل حالات إصابات ولله الحمد.

‏وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بالالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.