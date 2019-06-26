- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق مصنع ثلج مجهول في بحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السيطرة على حريق مصنع ثلج مجهول في بحرة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت فرق الدفاع المدني في بحرة اليوم الأربعاء، حادث حريق بمصنع مهجور.
وحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تلقّت بلاغًا في تمام الساعة ١٣:٠٣ يفيد عن وقوع حريق داخل مصنع وعلى الفور جرى تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة.
وأضاف أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20م في 20م يحتوي على خردة وبعض المخالفات وتمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع ولم تسجل حالات إصابات ولله الحمد.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع بالالتزام باشتراطات السلامة في مواقعهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق مصنع ثلج مجهول في بحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.