الان تتابع نائب أمير مكة يفتتح معرض مشاعر (1) لتجويد خدمات الحج في المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي

افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح معرض مشاعر (1) الذي تنظمه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بمقر مخيمها الرئيسي بمشعر منى اليوم بتوجيه من وزارة الحج والعمرة، والمستمر لمدة أربعة أيام، والهادف لتحسين بيئة سكن الحجاج، وتجويد الخدمات المختلفة في المشاعر، بما يوائم توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

واطلع سموه خلال جولته في المعرض، على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة حجاج جنوب آسيا، للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي في مختلف المجالات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما استعرضت الشركات المشاركة في المعرض، عدداً من الأفكار التطويرية منها: المخيمات الذكية، والكبسولة الفندقية، والأسرة والمخيمات ذات الدورين.

وتجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة في أقسام المعرض المصاحب والذي تشارك فيه عدة جهات وتقدم خدمات متنوعة للحجاج من أهمها تكييف وتوزيع الهواء في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة والأسرة ذات الدورين والفرش والأثاث والإنارة وتقنياتها علاوة على توفير وترشيد الطاقة وتبريد مياه الشرب إلى جانب تدوير النفايات والتخلص منها وكذلك القواطع والعوازل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا المخيم الذكي وتأهيل دورات المياه ,وتأهيل المطابخ بالإضافة إلى تقديم الوجبات المسبقة الصنع والهدايا.

كما اطلع سموه على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا للمساهمة في النهوض والارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة وفق المعايير المعتمدة للوصول إلى أعلى مستويات العمل المؤسسي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاجتماعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه معرض مشاعر ١، مؤكدًا أن هذه الرعاية والتشريف امتداد لدعم إمارة منطقة مكة المكرمة لأنشطة وزارة الحج والعمرة وكافك القطاعات التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن.

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وأكد معاليه أن “مشاعر١” سيسهم في تحسين بيئة السكن في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة وتجويد الخدمات المقدمة لهم من خلال عرض أحدث المنتجات والمستلزمات المتطورة في هذا المجال.

ونوه بأن وزارة الحج والعمرة بدأت العمل على تنفيذ خططها التشغيلية التي تم إعدادها بدقة وعناية لخدمة حوالي مليوني حاج، ستبدأ طلائع قدومهم في الأول من شهر ذي القعدة ١٤٤٠، مؤكدا أن وزارة الحج والعمرة ستقوم بالإشراف والمتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للحجاج والتأكد من توفرها بمستوى يليق بهم بدءًا من استقبالهم وإسكانهم وتلبية احتياجاتهم بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة وتفويجهم وتصعيدهم ونفرتهم من وإلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين.

وشهد سموه توقيع عدد من مذكرات التعاون إذ وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، ٤ مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المهتمة بتوفير خدمات الإعاشة والتنمية المستدامة لقطاع الحج في المشاعر المقدسة، وذلك لتعزيز مجالات التعاون فيما بينهم بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتطوير خدمات ضيوف الرحمن، أولها مع الخطوط السعودية للتموين، بشأن تأمين الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر، وتقديمها لجميع الفئات والجنسيات بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة المعتمدة صحياً.

فيما تهدف الاتفاقيتان الثانية والثالثة، التي أبرمهما رئيس مجلس الإدارة مع كل من بيت الخبرة استدامة للبيئة والتنمية المستدامة، أحد بيوت الخبرة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وجمعية البيئة السعودية غير الربحية المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية، إلى تنفيذ استراتيجية الحج الأخضر، ودعم العمل التطوعي في مجال المحافظة على البيئة، من خلال عقد ورش العمل والدورات التطويرية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال التأهيل البيئي للوصول إلى استراتيجية الحج الأخضر، إضافة إلى تشجيع ثقافة التدوير وتطوير إدارتها في مكة المكرمة والمخيمات بشكل خاص.

وتضمنت الاتفاقية الرابعة، التي أبرمها الدكتور رأفت مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الأستاذ أحمد الشريف، تطوير التعاون والتنسيق لإعداد الأنشطة والبرامج التطويرية التي تخدم القطاع، بما يتماشى مع استراتيجيات وزارة الحج والعمرة، كما تساهم في تدريب منسوبي المؤسسة في التعامل مع الوجبات، وتأهيل المطوفين المعنيين بخدمات الإعاشة ودراسة سبل التعاون في مجال إسناد وجبات الطوارئ.