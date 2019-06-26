شكرا لقرائتكم خبر عن جمل سائب يصرع مُقيماً ويُصيب 3 أشخاص في أضم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (أضم)

تسبب جمل سائب مساء أمس على طريق النعيمات الرابط بين محافظة أضم ومركز الجائزة، بوفاة وافد من الجنسية الباكستانية وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات راوحت ما بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة اصطدام مركبتهم بالجمل السائب.

Advertisements

وارتطمت سيارة الوافدين بجمل سائب في النعيمات لتخرج عن سيطرة السائق وترتطم بأخرى يستقلها مواطنان، وأدت الحادثة إلى وفاة وافد من الجنسية الباكستانية في الموقع وإصابة آخر من بني جلدته، وكذلك إصابة مواطنين، حيث باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني وفرق إسعافية بأضم موقع الحادثة.

وكشفت مصادر طبية أن من بين الحالات المصابة حالتان خطرتان تم تحويلهما إلى جدة، فيما بقي المصاب الأخير في مستشفى أضم العام ولم تكن إصابته خطرة.

وقد أدت الحادثة إلى احتجاز حالتين داخل المركبتين كانتا للوافد المتوفى ومواطن، تم إخراجهما عن طريق الدفاع المدني بقص الحديد.