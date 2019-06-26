شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع بحرة دون إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت فرق الدفاع المدني في بحرة اليوم (الأربعاء)، حريقاً شبَّ في مصنع مهجور لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

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وذكر نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات (911) تلقى بلاغاً في تمام الساعة 13:03، يؤكد اندلاع حريق داخل مصنع في محافظة بحرة.

وأوضح القرني أنه تم تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة، وبالوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق في مصنع مهجور كان يُستخدم لصناعة الثلج وتبلغ مساحته 20×20، ويحتوي على خردوات وبعض المخلفات.

وأضاف: «تمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تماماً، والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع، ولم تُسجَّل أي إصابات».