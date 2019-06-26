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السيطرة على حريق مصنع بحرة دون إصابات

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت فرق الدفاع المدني في بحرة اليوم (الأربعاء)، حريقاً شبَّ في مصنع مهجور لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

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وذكر نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات (911) تلقى بلاغاً في تمام الساعة 13:03، يؤكد اندلاع حريق داخل مصنع في محافظة بحرة.

وأوضح القرني أنه تم تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة، وبالوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق في مصنع مهجور كان يُستخدم لصناعة الثلج وتبلغ مساحته 20×20، ويحتوي على خردوات وبعض المخلفات.

وأضاف: «تمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تماماً، والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع، ولم تُسجَّل أي إصابات».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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