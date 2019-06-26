شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع بحرة دون إصابات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)
باشرت فرق الدفاع المدني في بحرة اليوم (الأربعاء)، حريقاً شبَّ في مصنع مهجور لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.
وذكر نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات (911) تلقى بلاغاً في تمام الساعة 13:03، يؤكد اندلاع حريق داخل مصنع في محافظة بحرة.
وأوضح القرني أنه تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة، وبالوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق في مصنع مهجور كان يُستخدم لصناعة الثلج وتبلغ مساحته 20×20، ويحتوي على خردوات وبعض المخلفات.
وأضاف: «تمت المباشرة من قِبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تماماً، والقيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع، ولم تُسجَّل أي إصابات».
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