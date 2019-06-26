، "مدني ينبع" يخلي 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني تجاري ،

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أخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع ثلاث أسر مكونة من ثمانية أشخاص إثر حريق نشب في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بالمحافظة، مكون من أربعة أدوار ومغطى بألواح الكلادنج.
وقام الهلال الأحمر بتقديم الإسعافات لست حالات في الموقع ونقل حالتين من الجنسية الهندية "أم وطفلتها" لمستشفى ينبع العام؛ لتأثرهما باختناق بالدخان وأصبحت حالتهما مستقرة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١٤:٣٤ من ظهر اليوم الأربعاء باندلاع حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع.
وأضاف: توجهت فرق الدفاع المدني للموقع، تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء.
وأردف: لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى، وتم تنفيذ أعمال الإنقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المبنى.
وأكد "الجهني" أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومكافحة النيران من الداخل لمنع انتشارها.
وأشار إلى أنه يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
"مدني ينبع" يخلي 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني تجاريماجد الرفاعي الخليج 365 2019-06-26
أخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع ثلاث أسر مكونة من ثمانية أشخاص إثر حريق نشب في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بالمحافظة، مكون من أربعة أدوار ومغطى بألواح الكلادنج.
وقام الهلال الأحمر بتقديم الإسعافات لست حالات في الموقع ونقل حالتين من الجنسية الهندية "أم وطفلتها" لمستشفى ينبع العام؛ لتأثرهما باختناق بالدخان وأصبحت حالتهما مستقرة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١٤:٣٤ من ظهر اليوم الأربعاء باندلاع حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع.
وأضاف: توجهت فرق الدفاع المدني للموقع، تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء.
وأردف: لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى، وتم تنفيذ أعمال الإنقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المبنى.
وأكد "الجهني" أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومكافحة النيران من الداخل لمنع انتشارها.
وأشار إلى أنه يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
06:05 PM
الهلال الأحمر باشر الموقع ونقل "أم وطفلتها" إلى المستشفى للعلاج
أخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع ثلاث أسر مكونة من ثمانية أشخاص إثر حريق نشب في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بالمحافظة، مكون من أربعة أدوار ومغطى بألواح الكلادنج.
وقام الهلال الأحمر بتقديم الإسعافات لست حالات في الموقع ونقل حالتين من الجنسية الهندية "أم وطفلتها" لمستشفى ينبع العام؛ لتأثرهما باختناق بالدخان وأصبحت حالتهما مستقرة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة ١٤:٣٤ من ظهر اليوم الأربعاء باندلاع حريق في مبنى سكني تجاري في المنطقة المركزية بمحافظة ينبع.
وأضاف: توجهت فرق الدفاع المدني للموقع، تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية بينبع وبمشاركة الهلال الأحمر والمياه والكهرباء.
وأردف: لوحظ انتشار ألسنة اللهب من الواجهة الغربية للمبنى، وتم تنفيذ أعمال الإنقاذ لإخراج المحتجزين من داخل المبنى.
وأكد "الجهني" أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومكافحة النيران من الداخل لمنع انتشارها.
وأشار إلى أنه يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، "مدني ينبع" يخلي 8 أشخاص إثر اندلاع حريق في مبنى سكني تجاري ،
المصدر : الخليج 365
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