تيريزا ماي توبخ زعيم المعارضة بعد دعمه لإيران

2019-06-26

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إن زعيم المعارضة جيرمي كوربين لا يهتمّ بمستقبل المملكة المتحدة، وذلك بعد أن انتقد بعض السياسات التي تتبعها الحكومة البريطانية، وأبرزها التعاون في المجال العسكري مع السعودية.

صفقات الأسلحة

وحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت توبيخًا من جانب تيريزا ماي لكوربين، والذي انتقد صفقات الأسلحة التي تمّت بين المملكة وبريطانيا، وهو الأمر الذي أثار غضب ماي، والتي شدّدت على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واتهمت تيريزا ماي كوربين بأنه لا يسع سوى لتحقيق انتصار سياسي فقط، حتى وعلى الرغم من إدراكه التام بأهمية الصفقات العسكرية التي تمّ توقيعها بين المملكة وبريطانيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

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وردًا على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، قالت الحكومة إنها ستوقف مؤقتًا منح تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى المملكة، ولكنها ستبقى ملتزمة بالعقود التي تم التوقيع عليها مسبقًا.

كوربين يدعم إيران

ومن ناحية أخرى، وجّهت تيريزا ماي اتهامات عديدة لسياسات كوربين، والتي أكّدت أنها تدعم الإرهابيين وتشجع على مزيد من التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت تيريزا ماي أمام البرلمان: “في الهجمات على ناقلات النفط الأخيرة في الخليج، تعاطف كوربين مع إيران”، مشيرة إلى أنه “لا يدعم بريطانيا، ولا يجب أن يكون رئيسًا للوزراء”.

ويسعى كوربين دومًا لاتخاذ آراء سياسية مخالفة للسائدة في الحكومة البريطانية بشكل رئيسي، وذلك للاستمرار في أداء دوره كزعيم للمعارضة، حتى وإن دفعه ذلك للتعاطف مع أنشطة إيران الإرهابية في الشرق الأوسط.