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بريطانيا : متأكدون من مسؤولية إيران عن استهداف ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن أن بلادها على يقين تام من مسؤولية إيران عن استهداف ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة.
من جهة أخرى حثّ الاتحاد الأوروبي طهران على مواصلة التزامها ببنود الاتفاق النووي محذرًا من اختراق الاتفاق.
وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالتخلي عن كل أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي تخالف القرارات الدولية.
بدوره أعرب مندوب فرنسا في مجلس الأمن عن قلق بلاده من استمرار إيران في تصدير السلاح داعيًا إلى خفض التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت اليوم لمناقشة مدى التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل منفرد.
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