شكرا لقرائتكم ترامب : قادة إيران يفتقرون للذكاء وأي حرب معهم ستكون خاطفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-26 ترامب : قادة إيران يفتقرون للذكاء وأي حرب معهم ستكون خاطفة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية لا تتمتع بالذكاء متمنيًا في الوقت ذاته عدم خوض الحرب معهم. وقال ترامب في حوار له مع فوكس نيوز إن أي حرب مع إيران لن تستمر طويلًا، مستبعدًا في الوقت ذاته إرسال قوات برية في حال خوض حرب مع إيران.









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