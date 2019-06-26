2019-06-26

الجدعان: فلسطين قضية مهمة جدًا لنا وسنواصل دعمها كما فعلنا على مدى عقود

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن فلسطين كانت ولا تزال قضية مهمة جدًا بالنسبة للمملكة مُشددًا على دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال الجدعان إن المملكة ستواصل دعمها لفلسطين كما فعلت على مدى عقود.