رئيس كوريا الجنوبية : خطط ولي العهد الاقتصادية تجذبنا ونعي قيمة المملكة

2019-06-26

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

أكّد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، لاسيما وأن تعميق سبل التعاون بين الدولتين من بين أهمّ أهدافهما الاقتصادية.

وقال الرئيس مون جاي في اجتماع مع ولي العهد إن المملكة هي “أكبر سوق للبناء لكوريا الجنوبية في الخارج، وأكبر مستثمر في البلاد من بين دول الشرق الأوسط وأيضًا أكبر مستثمر تجاري في المنطقة”.

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وقالت متحدثة باسم البيت الأزرق، اليوم الأربعاء، إن المباحثات بين الجانبين ستركز على كيفية تنويع الاقتصاد والتعاون بين البلدين بشكل رئيسي، بالإضافة إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر حركة التجارة العالمية.

وخلال الساعات الأولى من الزيارة، التي تمتدّ حتى غدٍ الخميس، تم التوقيع على عدة صفقات بين أرامكو السعودية والشركات الكورية، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الكورية وهيونداي للصناعات الثقيلة وهيونداي للسيارات.

وكان ولي العهد قد التقى برؤساء أكبر التكتلات في البلاد، بما في ذلك مسؤول رفيع المستوى من سامسونغ.

وقالت تقارير إعلامية كورية إن الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الإيرادات النفطية، وهو الأمر الذي تم مناقشته بشكل رئيسي في كوريا الجنوبية.