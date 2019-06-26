شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام للمرابطين: هنيئاً لكم شرف الذود عن حياض بلاد الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (خميس مشيط)

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بزيارة إلى جنودنا البواسل المرابطین على الحد الجنوبي، اشتملت على لقاءات مع ضباط وجنود وقیادات عسكرية، ومركز العملیات المتقدمة.

وقام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، معبراً عن امتنانه لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.

ووجَّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية، هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعداءها، والسهر على حماية حدودها.

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وأشاد المعجب بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.

وأشار النائب العام في كلمته، إلى فضل حراسة الثغور والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.

ووجَّه الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في ختام زيارته، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.