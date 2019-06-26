شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوريا توقعان برنامج استراتيجية الملكية الفكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سول)

بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس جمهورية كوريا مون جان إن جرى التوقيع اليوم (الأربعاء) على برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في العاصمة الكورية سول.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد لجمهورية كوريا والتي تشمل مجموعة من الاتفاقيات للمجالات الحيوية ومنها الملكية الفكرية وفي اطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن البرنامج يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن خطة رئيسية وخطة تنفيذية خمسية حيث تشمل الخطة الرئيسية على تحليل شامل لبيئة الملكية الفكرية في المملكة ورؤيتها وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة وتشمل الخطة التنفيذية على خطط عمل تفصيلية وأهداف ومؤشرات أداء رئيسية لتنفيد خطط العمل.