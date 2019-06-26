السعودية | الكرملين: بوتين يلتقي محمد بن سلمان في قمة العشرين

شكرا لقرائتكم الكرملين: بوتين يلتقي محمد بن سلمان في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.

وسيناقش بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر.

كما من المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما صرح به مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين.

Advertisements

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توجه الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وسيلتقي ولي العهد السعودي في كوريا الرئيس الكوري وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو/حزيران الحالي.