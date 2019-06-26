، النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي ،

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زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.
كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.
ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.
وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.
وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.
ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.
النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.
كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.
ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.
وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.
وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.
ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:44 PM
أشاد بتضحياتهم في سبيل رفعة الحق وحماية أطهر بقاع الأرض
زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قیادات عسكرية ومركز العملیات المتقدمة.
كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم، والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حياض هذا الوطن الغالي.
ووجّه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الذود عن حياض هذه البلاد المباركة، ودفع أعدائها، والسهر على حماية حدودها.
وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبيناً أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد.
وأشار النائب العام في كلمته إلى فضل حراسة الثغور والذب والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، أرض الرسالة ومهبط الوحي ومنبع الإسلام.
ووجّه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صورة وأتم وجه، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره.
، النائب العام يزور جنودنا المرابطین في الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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