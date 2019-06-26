، مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهم ،

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أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.
وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-26
أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.
وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:42 PM
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين
أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 120 لاجئًا صوماليًّا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن.
وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة اللاجئين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم، والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأعرب اللاجئون الصوماليون عن شكرهم الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعدتهم بالعودة إلى بلادهم.
يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤدّيه برامج الإغاثة والعون التي تقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمجتمعات المنكوبة والمتضررة.
، مركز الملك سلمان للإغاثة يُعيد 120 لاجئًا صوماليًّا في اليمن لبلدهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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