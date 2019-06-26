، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالرياض تعلن بدء دورتها السابعة عشرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من 26 شوال إلى 22 ذي القعدة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون"، بالتعاون مع الدورة الصيفية المكثفة "أحسن الحديث لحفظ القرآن الكريم ومراجعته"؛ بدء الالتحاق بدورتها السابعة عشرة للعام السابع عشر على التوالي، من يوم السبت 26 شوال، ولمدة أربعة أسابيع حتى الخميس 22 ذي القعدة.

وقالت في بيان لها، اليوم: إنه يدرس في هذه الدورة كوكبة من المعلمين القديرين والمجازين بالقراءات، أصحاب خبرة في تعليم كتاب الله تعالى، تتجاوز خمسة وثلاثين عاماً.

ودرس في دورة أحسن الحديث منذ انطلاقتها عام 1424هـ، أكثر من 2500 طالب وفق المستويات التالية:

المستوى الأول: راجع القرآن الكريم كاملًا ما يزيد على 400 طالب، ومنهم من حصل على الإجازة بذلك.

المستوى الثاني: مراجعة 15 جزءًا/ عدد الطلاب 353 طالبًا.

المستوى الثالث: مراجعة 9 أجزاء/ عدد الطلاب 414 طالبًا.

المستوى الرابع: مراجعة 5 أجزاء/ عدد الطلاب 447 طالبًا، مراجعة 6 أجزاء 261 طالبًا.

المستوى الخامس: مراجعة 3 أجزاء/ عدد الطلاب 492 طالبًا.

بالإضافة إلى تخصيص حلقة خاصة بأئمة المساجد؛ حيث تخرج منها أكثر من 96 إمامًا.

أما حلقة مقرأة أحسن الحديث التي يستمر نشاطها طيلة العام، فبلغت حصيلتها أكثر من مئة ختمة.

ويسمع الطالب، في جميع المستويات، بعد إتمام مراجعة المقرر الخاص به؛ ما راجعه غيباً من حفظه على مدرسين مختصين.

للتسجيل والالتحاق بالدورة الحضور للجامع اعتبارا من يوم الأربعاء ٢٣ شوال بعد العصر أو الدخول للموقع www.q-ahsan.com

و للاستفسار

٠٥٥٤٢٤٦٠٧٠