جثمان المضيف الجوي "العسيري" يصل إلى مطار أبها قادمًا من تونس

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يصل بعد قليل إلى مطار أبها جثمان المضيف الجوي إبراهيم بن أحمد علي عميش عسيري، قادمًا من تونس، وذلك بعد وفاته إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.
وفي التفاصيل: من المقرر أن ينقل الجثمان إلى محافظة محايل عسير مسقط رأسه، برًّا؛ لتؤدى صلاة الجنازة عليه بمسجد الملك فهد في حي الضرس، ويدفن بمقبرة حي النزهة غدًا الأربعاء.
وكانت الخطوط السعودية قد نشرت في وقت سابق بيانًا لها عبر حسابها في "تويتر"؛ قالت فيه: إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وذكرت الخطوط السعودية أنها تابعت الحالة الصحية للملاح، وتتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
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كوشنر: القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطتها الاقتصادية التي تتكلف 50 مليار دولار لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في البحرين اليوم الثلاثاء، وقالت إن المسار الذي يحركه الاستثمار والمقدم للفلسطينيين هو شرط مسبق ضروري لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود. وقال جاريد كوشنر صهر ترامب والمستشار الكبير بالبيت الأبيض، عند افتتاحه لاجتماع دولي يعقد على مدى يومين في البحرين، إن الازدهار لن يتحقق للفلسطينيين دون حل سياسي عادل للصراع. لكنه أضاف أنه من خلال العمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، فإن النتيجة قد تكون "سلاما حقيقيا يؤدي إلى الازدهار". وقال "نرى إمكانات هائلة"، مضيفا أن تركيز البيت الأبيض ينصب على كيفية كسر الجمود في جهود السلام. وتتمسك القيادة الفلسطينية برفضها للخطة بينما تبدي السعودية، التي تعتبر أحد الممولين الرئيسيين لها، بعض التحفظات. وكان كوشنر يتحدث في بداية ورشة عمل في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطة أمريكية طال انتظارها للسلام بين العرب وإسرائيل. وجرى الكشف هذا الأسبوع عن المخطط التنموي الذي يبلغ حجمه 50 مليار دولار ويواجه انتقادات شديدة من جانب الفلسطينيين والعرب في أنحاء المنطقة. ويُوصف الاجتماع الدولي بأنه الشق الأول من خطة واشنطن السياسية الأوسع لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن التفاصيل السياسية للخطة، التي يجري إعدادها منذ نحو عامين، ما زالت سرية. ولن تحضر الحكومة الإسرائيلية ولا الحكومة الفلسطينية اجتماع المنامة، كما أعلن لبنان والعراق عدم المشاركة فيه. وأكد كوشنر على أن "ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين" كما قال إن ازدهار الشعب الفلسطيني لن يتحقق دون حل سياسي عادل للصراع. وقال "الأموال مهمة والاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا". وتأمل واشنطن أن يبدي مشاركون مثل السعودية ودول الخليج العربية الغنية الأخرى اهتماما ملموسا بالخطة التي تتوقع من الدول المانحة والمستثمرين أن يدفعوا مبلغ 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان. وأكدت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة التي يجمعها مع إسرائيل عدوهما المشترك إيران، اليوم الثلاثاء على دعمها "لجميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جذابة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي". لكن الرياض أكدت مجددا على أن أي اتفاق سلام يجب أن يستند إلى مبادرة السلام العربية التي قادتها السعودية والتي تحظى بإجماع عربي على العناصر الضرورية لأي اتفاق منذ 2002. وتدعو المبادرة العربية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وإلى حق عودة اللاجئين، وهما أمران ترفضهما إسرائيل. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن كوشنر "يلتزم بمبادرة مجالس الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو حليف مقرب من ترامب، إن بلاده منفتحة على الخطة. وقال اليوم الأحد "سنسمع الاقتراح الأمريكي. سنسمعه بإنصاف وانفتاح". وتوقعات النجاح ضعيفة. ويقر فريق ترامب بأن الخطة الاقتصادية، التي يطلق عليها (السلام من أجل الازدهار)، لن تُنفذ إلا إذا تم التوصل إلى حل سياسي للصراع. "خطة قابلة للتنفيذ" وقال ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون يوم الثلاثاء إن الخطة الاقتصادية التي قدمها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر للأراضي الفلسطينية "قابلة للتنفيذ". وقال شوارزمان خلال قمة اقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية "هذه الخطة ليست طموحة بالقدر الكافي من الناحية المالية. لقد خصصت 27 مليار دولار للفلسطينيين مع مساهمة رأسمالية لا تتعدى حوالي 20 بالمئة. ليست بذلك القدر الكبير". وأضاف "أعتقد أن المستثمرين في الغرب سيتوخون الحذر الشديد من البداية... وسيأتون إذا كان هناك عائد". لقاء بعاهل البحرين التقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلاثاء بالوفد الأمريكي المشارك في ورشة عمل في المنامة لبحث خطة اقتصادية أمريكية للفلسطينيين. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوفد شمل المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيف منوتشين. وأضافت الوكالة أن الملك تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إقرأ أيضاً: ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة
Euronews (Ar)
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كرة القدم المصرية.. مراوحة بين حلم الاحتراف و كابوس العنصرية
مع استضافة مصر حالياً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تتجدد أسئلة عن الرياضة في أرض الكنانة وبشكل خاص عن وضع اللعبة الأكثر شعبية عالمياً. من ضمن أسئلة عديدة ومشاكل وعقبات، يرى كثيرون من داخل الوسط الرياضي وخارجه أن العنصرية والتمييز أحد أبرزها، إن كان ذلك بين صفوف الجماهير أو بين صفوف القائمين على الرياضة. مثال صغير؟ التعليقات العنصرية التي انهالت العام الماضي على علي غزال اللاعب المصري المحترف حينها في نادي فانكوفر وايت كابس المتزوج من هولندية، بعد نشره صورة تجمعه بابنته في عيد ميلادها الأول، ولتعقد المقارنات بين لوني بشرتيهما. كثير من الشكاوى تتعلق بشروط التحاق اللاعبين بالأندية المصرية، منها شكاوى الشباب الأقباط من استبعادهم المتعمد من قطاع يسيطر عليه المسلمون، باستثناءات نادرة كما يقولون. ففي حين يؤكد كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عدم وجود أي تمييز في قطاع كرة القدم في مصر، ويستشهد بهاني رمزي، القبطي الذي أصبح مساعد مدرب المنتخب الوطني المصري، والمدافع السابق الذي لعب مع منتخب بلاده 124 مباراة، كما لعب مع نواد دولية منها فيردر بريمن الألماني وكايزرسلوترن، يرى كثيرون أن هذا ليس سوى استثناء لا يمكن تعميمه على واقع الكرة في البلاد. هذا الشكل من العنصرية كما يصفه لاعبون شباب قبطيون حدا بمينا بنداري، 23 عاماً، أن يؤسس ناديه الخاص حيث يفتح الفرصة أمام شباب الأقباط للعب الكرة بعيداً عن تمييز النوادي والمدربين. مينا نفسه عاني طويلاً، ويقول إن التمييز وقف في طريقه للاحتراف، مدللاً على وجود العنصرية بغياب الأقباط عن المنتخب المصري الوطني، متسائلاً لماذا نشأ وهو يلعب فقط في الكنيسة دون أن يكون له الحق بأن يكون كاللاعبين الذين يشاهدهم على شاشة التلفاز أو كأقرانه في المدرسة. الأقباط يشكلون 10 بالمئة من المصريين الذين يبلغ تعدادهم 96 مليون نسمة، ويشتكون من أشكال متعددة من التمييز ضدهم في سوق العمل، والقوانين، وفي مجال حرية العبادة وبناء الكنائس، وصولاً إلى العنف الممارس ضدهم واستهدافهم بهجمات عدة خلال السنوات الأخيرة. قد تلحظ وجوداً للأقباط في نواد صغرى حول البلاد، لكنك ستلحظ بشكل أوضح غيابهم عن صفوف المنتخب الوطني. يقول مينا إن هذه المشكلة بدأت في مصر منذ 50 عاماً تقريباً، وأصبحت دافعاً له لإنشاء ناديه الخاص الذي أطلق عليه اسم "Je suis" بالفرنسية، وهو ما يعني "أنا" بالعربية، ليكون أول أكاديمية قبطية لكرة القدم في مصر تفتح أبوابها لكل قبطي يرغب بالانضمام إليها مقابل اشتراك رمزي وأحياناً مجاناً. يقول مينا أيمن أحد اللاعبين في نادي Je suis، أنه كان يلعب في ناد ما في مصر، وكان يلقب بـ"ميسي" وعندما اكتشفت إدارة النادي اسمه الحقيقي وهو اسم قبطي، طلبت منه الرحيل ولم تعاود الاتصال به مطلقاً. لتبقى رواية المعاناة في وجه الرواية الرسمية التي تؤكد على المساواة في العبادة والحماية بين الأقباط وغيرهم من مكونات الشعب المصري، كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد على يورونيوز: شاهد: لاعب فرنسي يسجل هدفا خرافيا في الوقت بدل الضائع محكمة مصرية تقضي بإعدام شرطي أدين بقتل مسيحي وابنه
Euronews (Ar)
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السجن مدى الحياة لرجل دفع ورمى مسناً على مسار قطار الأنفاق في لندن
حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على رجل قام بدفع ورمي مسن يبلغ من العمر 91 عاماً على مسار قطار الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، وصدر الحكم يوم الاثنين 24 حزيران/ يونيو بعد إدانته كذلك بمحاولتي قتل آخريين. وخضع بول كروسلي لأشهر من التقييم النفسي قبل صدور الحكم بالسجن، حيث سيقضي 12 عاماً على الأقل بحسب ما قالت شرطة المواصلات البريطانية. وأظهرت مقاطع الفيديو، التي سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية، كروسلي وهو يحاول ويفشل بدفع رجل عمره 23 عاماً على المسار في محطة توتنهام رود في وسط لندن في 27 نيسان/ أبريل العام الماضي. ليعود ويركب قطار الأنفاق مجدداً ويترجل بعد عدة محطات في محطة ماربل آرش حيث دفع برجل مسن إلى مسار القطار، ما تسبب للرجل البالغ من العمر 91 عاماً بكسور في الحوض وقطع بالغ في الرأس . وأعرب المحقق دارين غوف، كبير ضباط التحقيق، عن فرحته برؤية كروسلي يدان بسبب جريمته. للمزيد على يورونيوز: الشرطة السويدية تطلق النار على رجل في محطة قطارات بعدما "أبدى تهديدا" الصين تكشف عن قطار هو الأسرع في العالم وقد يفوق أحيانا سرعة الطائرة شاهد: افتتاح أول خط مترو في قطر
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر جثمان المضيف الجوي "العسيري" يصل إلى مطار أبها قادمًا من تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.