دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة بقطار الحرمين واستثناء 3 فئات

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة العاصمة المقدسة بواسطة قطار الحرمين بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الإمارة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيمنع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، مضيفة أن المنع سيبدأ من يوم 25 شوال الجاري وحتى 10من ذي الحجة المقبل.

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مقدم بواسطة: أخبار 24



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ونشرت إمارة مكة إنفوجرافا أوضحت من خلاله أن الفئات المستثناة من قرار المنع تشمل: من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، والقائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.